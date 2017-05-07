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В аэропорту Нью-Дели два лайнера с 300 пассажирами на борту задели друг друга

Происшествия
7 мая, 21:00 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито

Оба самолета были сняты с маршрута, ни один пассажир не пострадал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Два авиалайнера Boeing 737, на борту которых находились около 300 пассажиров, при разгоне на взлет задели друг друга на поле международного аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Об этом сообщила Генеральная дирекция гражданской авиации Индии (ГДГА).

По данным ГДГА, оба воздушных судна принадлежат индийской авиакомпании-лоукостеру Jet Airways. Время отправления рейсов, отправлявшихся в Патну и Сринагар, практически совпадало. Оба самолета одновременно получили от Управления воздушным движением аэропорта (УВД) разрешение на руление, после чего они начали движение. В результате хвост одного из Boeing обломил крыло другого самолета.

Согласно правилам ГДГА, исходя из характера повреждений, оба самолета были сняты с маршрута. Как заявил представитель полиции Санджай Бхатия, ни один пассажир не пострадал. Большинство из них были индийскими гражданами. Пассажиры были доставлены обратно в терминал и после трехчасовой задержки отправлены по назначению.

Предполагается, что из-за неверных действий одного из пилотов они встретились на перекрестных маршрутах. "Предварительный разбор инцидента указывает на то, что пилот рейса, выполнявшегося в Патну, не проявил достаточной осторожности", - сказал представитель ГДГА. По его словам, пилоты обоих самолетов временно отстранены от полетов, проводится служебное расследование.

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