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Локальный режим ЧС введен в Черняховске под Калининградом из-за взрыва газа в доме

Происшествия
7 мая, 22:35 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 7, мая. /ТАСС

Жильцам предложен транспорт для выезда в город Черняховск и размещения в местной гостинице, где они будут обеспечены бесплатным проживанием, горячим питанием и, при необходимости, теплыми вещами

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КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Комиссия по ЧС Черняховска под Калининградом приняла решение о введении в городе режима чрезвычайной ситуации локального характера в связи со взрывом газа в жилом доме в поселке Веселовка. Об этом ТАСС сообщили в администрации городского округа.

"Комиссия единогласно проголосовала за введение режима ЧС локального характера на территории Черняховского городского округа с 19:00 (по местному времени 20:00 мск)", - сказал представитель администрации.

Жильцам дома, пострадавшего в результате ЧП, предложен транспорт для выезда в город Черняховск и размещения в местной гостинице, где они будут обеспечены бесплатным проживанием, горячим питанием и, при необходимости, теплыми вещами. Также принято решение выделить пострадавшим материальную помощь в соответствие с действующим законодательством. Пострадавший дом взят под охрану полицией.

7 мая в 14:47 мск в поселке Веселовка в одной из квартир двухэтажного 12-квартирного жилого дома, предположительно расположенной на первом этаже, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате произошло частичное разрушение нескольких квартир, несущие конструкции дома не повреждены. По уточненным данным МЧС, в результате ЧП пострадали четыре человека - 33-летняя женщина и трое детей в возрасте четырех, пяти и 14 лет, погибших нет, добавил собеседник агентства.

По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В региональным Следственном управлении СК РФ сообщили, что четырехлетний ребенок помещен в детскую областную больницу в Калининграде с черепно-мозговой травмой, у пятилетнего ребенка перелом ноги и он остается в больнице Черняховска, там же под наблюдением врачей находится пострадавшая женщина и подросток с более чем 50% ожогов тела.

Работы по разбору завалов продолжались в течение всего дня и в настоящее время приостановлены в связи с наступлением темноты. Людей под обломками не обнаружено, сообщили в региональном управлении МЧС, добавив, что "можно говорить о том, что новых пострадавших в результате инцидента не будет". В доме, где произошел взрыв проживают 38 человек, из них шестеро - дети. Ситуацию под личный контроль взял врио губернатора области Антон Алиханов, региональное управление СК и прокуратура области проводят проверки по факту ЧП.

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