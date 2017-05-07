В Канаде эвакуированы около 2 тыс. человек из-за разлива рек

ОТТАВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Около 2 тыс. человек были эвакуированы из своих домов из-за разлива рек и озер в разных канадских провинциях. Об этом сообщил телеканал CBC.

Больше всего от половодья, вызванного обильной на снегопады зимой и продолжающимися четвертый день дождями, пострадал регион Квебек. Здесь свои дома были вынуждены покинуть порядка 1,7 тыс. жителей. В зоне бедствия оказались около 2 тыс. домов в более чем 130 муниципалитетах, в том числе в крупнейшей агломерации провинции - Монреаль. Мэр мегаполиса Дени Кодер 6 мая объявил о введении режима чрезвычайного положения.

Для помощи населению в Квебек направлены более 1,2 тыс. военнослужащих канадской армии. Они, в частности, помогают эвакуировать население и строить дамбы из мешков с песком для предотвращения дальнейшего разлива рек.

В восточной части соседней с Квебеком провинции Онтарио по причине разлива реки Оттава введен режим чрезвычайного положения в городе Кларенс-Роклэнд. Здесь также была проведена эвакуация жителей из пострадавших районов, но точных цифр не сообщается. Тяжелая ситуация с половодьем рек сложилась и в провинции Нью-Брансуик, где метеорологи прогнозируют до 150 мм осадков в виде дождя в субботу-воскресенье.

На западе Канады - в провинции Британская Колумбия - также в зоне бедствия оказались жители города Килоуна, часть из которых уже готовиться покинуть свои дома. Полиция сообщила, что грязевым потоком был смыт один из домов, в котором находился 76-летний пенсионер. Мужчина считается пропавшим без вести.