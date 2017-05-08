Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

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САРАТОВ, 8 мая. /ТАСС/. ДТП с участием маршрутного микроавтобуса произошло в воскресенье вечером в Саратове. Один человек погиб, двое госпитализированы, сообщили в Управлении ГИБДД по региону.
"Авария произошла около 21:00 мск на проспекте Энтузиастов в Заводском районе города. Погиб водитель маршрутки, двое пассажиров микроавтобуса госпитализированы", - уточнили в Управлении.
По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes во время движения не справился с управлением, маршрутка задела дерево и два припаркованных легковых автомобиля, после чего опрокинулась набок. Водитель погиб на месте. Кроме двух госпитализированных пострадали еще два пассажира маршрутки, но они получили незначительные ушибы и от госпитализации отказались.
По факту аварии проводится проверка.