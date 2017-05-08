Шесть человек погибли в результате пожара на юго-западе Японии

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ТОКИО, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Шесть человек погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме в японском городе Китакюсю (юго-западная префектура Фукуока). Об этом сообщила полиция префектуры.
Отмечается, что пожар произошел в деревянном многоквартирном доме. Еще по крайней мере пять человек были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. К настоящему времени огонь ликвидирован, выясняются причины возгорания.