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Шесть человек погибли в результате пожара на юго-западе Японии

Происшествия
8 мая, 1:26 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Еще по крайней мере пять человек были доставлены в больницу с отравлением угарным газом

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ТОКИО, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Шесть человек погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме в японском городе Китакюсю (юго-западная префектура Фукуока). Об этом сообщила полиция префектуры.

Отмечается, что пожар произошел в деревянном многоквартирном доме. Еще по крайней мере пять человек были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. К настоящему времени огонь ликвидирован, выясняются причины возгорания.

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