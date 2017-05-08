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Полиция проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Забайкалье

Происшествия
8 мая, 5:42 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Будет назначена экспертиза для установления степени тяжести полученных пострадавшими травм

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ЧИТА, 8 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Полиция проводит проверку по факту аварии в Забайкалье автобуса с детской командой по художественной гимнастике из Монголии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Проводится проверка, будет назначена экспертиза для установления степени тяжести травм, после чего будет принято процессуальное решение", - сказали в ведомстве, уточнив, что автобус монгольский, и водитель - гражданин Монголии.

В воскресенье на 62-м км автодороги "Чита - Забайкальск" в 50 км юго-восточнее Читы опрокинулся автобус, в котором находилась детская команда по художественной гимнастике из Монголии. Автобус следовал в сторону российско-китайской границы, но водитель, по предварительным данным, перепутал трассы и попал на дорогу, где проводились ремонтные работы. Он не справился с управлением, и автобус опрокинулся, его уже поставили на колеса.

По уточненной информации, в автобусе находились 18 человек, в том числе 15 детей в возрасте 6-10 лет. Две девочки получили незначительные ушибы. После аварии пострадавших доставили для обследования в детскую краевую клиническую больницу Читы.

Остальная часть группы - 13 детей и трое взрослых - размещена в поселке Агинское, в общежитии педагогического колледжа. Ожидается, что девочек выпишут, и вся группа отправится обратно в Монголию.

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