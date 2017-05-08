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Пять из 10 лесных пожаров потушены за сутки на Дальнем Востоке

Происшествия
8 мая, 6:40 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

На данный момент в округе продолжают действовать пять пожаров, три из которых произошли в Якутии, два - в Приморье

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пять из 10 пожаров, действующих на территории Дальневосточного округа, потушены за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному округу.

"Действовало 10 очагов на площади 128 га. Четыре на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия) на площади 99 га; шесть в Приморском крае на площади 29 га. На тушении всех пожаров работали 92 человека, 18 единиц техники. К утру 8 мая ликвидировано пять возгораний", - говорится в сообщении.

На данный момент в округе действует пять пожаров: три в Республике Саха (Якутия), два в Приморском крае.

Всего с начала пожароопасного периода на территории округа возникло 675 лесных пожаров на площади 102,6 тыс. га. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года это больше, тогда было 581 возгорание, но на большей площади - 303,5 тыс. га.

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