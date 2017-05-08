Пять из 10 лесных пожаров потушены за сутки на Дальнем Востоке

Шарапова переместилась на 258-е место в рейтинге WTAСпорт 8 мая, 6:41
В Москве и области ожидаются дождь, мокрый снег и до 6 градусов теплаМосква 8 мая, 6:15
Попов: Каррера сказал футболистам "Спартака", что они стали одной семьейСпорт 8 мая, 4:48
Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в поддержку создания безопасных зон в СирииПолитика 8 мая, 4:04
Макрон одержал победу на выборах президента ФранцииМеждународная панорама 8 мая, 2:44
Мэй обсудила с Макроном BrexitМеждународная панорама 8 мая, 2:16
"Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" и вышел в полуфинал плей-офф НХЛСпорт 8 мая, 1:01
"Локомотив" после победы в Кубке России едет в Махачкалу на матч РФПЛ с "Анжи"Спорт 8 мая, 0:34
Очередное испытание команды Знарка: сборная России на чемпионате мира сыграет с немцамиСпорт 8 мая, 0:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пять из 10 пожаров, действующих на территории Дальневосточного округа, потушены за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному округу.
"Действовало 10 очагов на площади 128 га. Четыре на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия) на площади 99 га; шесть в Приморском крае на площади 29 га. На тушении всех пожаров работали 92 человека, 18 единиц техники. К утру 8 мая ликвидировано пять возгораний", - говорится в сообщении.
На данный момент в округе действует пять пожаров: три в Республике Саха (Якутия), два в Приморском крае.
Всего с начала пожароопасного периода на территории округа возникло 675 лесных пожаров на площади 102,6 тыс. га. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года это больше, тогда было 581 возгорание, но на большей площади - 303,5 тыс. га.