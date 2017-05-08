СК возбудил дело в связи с взрывом газа в жилом доме под Калининградом

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КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в связи с взрывом газа в жилом доме в поселке Веселовка Черняховского городского округа в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
"Уголовное дело возбуждено по пункту "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вредя здоровью людей")", - сказали в управлении. Ведется следствие.
Накануне в 14:47 мск в Веселовке в одной из квартир двухэтажного 12-квартирного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате случилось частичное разрушение нескольких квартир, несущие конструкции дома не повреждены. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей, погибших нет.
В понедельник спасатели возобновили разбор завалов на месте обрушения конструкций жилого дома, пострадавшего от взрыва, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Накануне сообщалось, что они были приостановлены в связи с наступлением темноты, однако на месте происшествия в темное время суток было установлено световое оборудование и определенные работы продолжались и ночью, добавил собеседник агентства.
Число пострадавших в результате ЧП с 7 мая не изменилось: это 33-летняя женщина, мальчики четырех и пяти лет, а также 14-летний подросток, уточнил представитель МЧС. Состояние троих пострадавших стабилизировалось. Подросток с ожогом более 50% тела эвакуирован в ожоговый центр Калининграда и находится в тяжелом состоянии, добавили в региональном следственном управлении СК, сославшись на данные медиков.
В Черняховске в связи с ЧП с 20:00 мск 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Пострадавший дом взят под охрану, его жильцам предложены места в местной гостинице, горячее питание. В этом доме проживают 38 человек, шестеро из них - дети. Ситуацию под личный контроль взял врио губернатора области Антон Алиханов.