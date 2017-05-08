МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Краснодарского края

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Опасность схода снежных лавин прогнозируется в ближайшие сутки в горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и Чечни, а также в горных районах Сочи. Предупреждение об этом распространил Южный региональный центр МЧС РФ.
"С 18:00 мск 8 мая до 18:00 мск 9 мая в горах Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Ингушетия, Чеченской Республики выше 2,5 тыс. м, в горных районах Сочи выше 1,5 тыс. м лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций "не выше муниципального характера и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры".
Возможно затруднение в работе автомобильного транспорта, перекрытие автомобильных дорог, мостов, тоннелей, вероятен травматизм и гибель людей, находящихся в районах схода снежных лавин, предупреждают спасатели.
Ранее было объявлено предупреждение об угрозе схода лавин в горах Сочи с 4 по 7 мая.