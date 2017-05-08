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СК: причиной взрыва под Калининградом мог стать неисправный газовый баллон

Происшествия
8 мая, 13:23 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 8, мая. /ТАСС

Следственный комитет возбудил дело в связи с взрывом газа в жилом доме в поселке Веселовка Калининградской области

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КАЛИНИНГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Причиной взрыва газа в жилом доме в поселке Веселовка Черняховского городского округа в Калининградской области могла стать эксплуатация некачественного газового баллона. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением части жилого дома произошел в результате эксплуатации жильцами одной из квартир газового баллона, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

Точные причины происшествия, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе трое детей, установит следствие. По факту обрушения части жилого дома в результате хлопка газа возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"), уточнили в ведомстве.

Накануне в 14:47 мск в Веселовке в одной из квартир двухэтажного 12-квартирного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате случилось частичное разрушение нескольких квартир, несущие конструкции дома не повреждены. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей, погибших нет.

Пострадали 33-летняя женщина, мальчики четырех и пяти лет и 14-летний подросток. Состояние троих пострадавших стабилизировалось, подросток с ожогом более 50% тела эвакуирован в ожоговый центр Калининграда и находится в тяжелом состоянии, добавили в региональном следственном управлении СК, сославшись на данные медиков.

В Черняховске в связи с ЧП с 20:00 мск 7 мая введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Пострадавший дом взят под охрану, его жильцам предложены места в местной гостинице, горячее питание. В этом доме проживают 38 человек, в том числе шесть детей. Ситуацию под личный контроль взял врио губернатора области Антон Алиханов.

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