В аэропорту Уфы вынужденно приземлился самолет "Аэрофлота"

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УФА, 8 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Уфы из-за технической неисправности после взлета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"В 15:43 (13:43 мск) в аэропорту Уфа из-за технической неисправности выявившейся после взлета, совершил посадку рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Уфа - Москва. На борту находилось 72 взрослых пассажира, девять детей. Все они будут отправлены в Москву рейсами <...> в 19:15 и 22:55", - говорится в сообщении.
Аэропорт работает в штатном режиме, обслуживание рейсов других авиакомпаний не прерывалось.