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В аэропорту Уфы вынужденно приземлился самолет "Аэрофлота"

Происшествия
8 мая, 14:55 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

На борту находились 72 взрослых пассажира и девять детей, позднее они будут отправлены в Москву

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УФА, 8 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Уфы из-за технической неисправности после взлета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В 15:43 (13:43 мск) в аэропорту Уфа из-за технической неисправности выявившейся после взлета, совершил посадку рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Уфа - Москва. На борту находилось 72 взрослых пассажира, девять детей. Все они будут отправлены в Москву рейсами <...> в 19:15 и 22:55", - говорится в сообщении.

Аэропорт работает в штатном режиме, обслуживание рейсов других авиакомпаний не прерывалось.

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