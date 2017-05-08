СМИ: в Квебеке из-за разлива рек не работают школы и закрыты автодороги

ОТТАВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Многие школы и ряд высших учебных заведений закрыты в провинции Квебек из-за разлива рек. Об этом сообщил телеканал CBC.

Ситуация с весенним половодьем в регионе, вызванная снежной зимой и проливными дождями, которые прошли в провинции в последние дни, остается сложной. Населению Квебека оказывают помощь регулярные войска, до конца дня численность занятых в этих работах военнослужащих будет доведена с 1,2 тыс. до 1 тыс. 650 человек. Военнослужащие, в частности, строят дамбы из мешков с песком и помогают эвакуировать людей из затопленных районов.

От разлива рек пострадали 146 муниципалитетов Квебека. По уточненным данным, в безопасное место вывезены более 1,5 тыс. жителей. В ряде городов, например, в Монреале, власти объявили о введении режима чрезвычайного положения. В районе Гатино также частично закрыта федеральная трасса, соединяющая Оттаву с Монреалем.

Федеральные власти объявили понедельник выходным днем в регионе. "Все мосты закрыты, мы, например, просто не сможем доехать до работы. По некоторым улицам у нас можно передвигаться только на лодках, - рассказал корреспонденту ТАСС один из жителей города Гатино. - Наш дом стоит на холме и не пострадал, но ниже нас - сплошная вода".

По прогнозу специалистов, уровень воды в реках Квебека начнет спадать только в середине недели.

Разлив рек также отмечен в некоторых районах провинций Онтарио, Нью-Брансуик и Британская Колумбия, но в этих регионах ситуация не настолько тяжелая, как в Квебеке.