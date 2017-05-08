В Сочи ожидается сильная гроза, службы переведены на усиленный режим работы

СОЧИ, 8 мая. /ТАСС/. В Сочи в ночь с 8 на 9 мая ожидается сильный дождь с ветром, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Ночью и утром 9 мая на территории города Сочи местами ожидается сильный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигнуть 18 м/с. В связи с прогнозируемыми осадками, снеготаянием в горах 9 и 10 мая на реках Сочи возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в Краснополянском горном кластере возрастет риск схода селевых потоков малых объемов. В этой связи глава города Сочи потребовал перевести все коммунальные службы на усиленный режим работы, выставить дополнительные наблюдательные посты на реках", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали населению принять меры безопасности, не пользоваться личным транспортом и не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями. Стоит воздержаться от выходов в горы и отдыха на природе на берегах рек.