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Из музея в ФРГ похитили диадему с бриллиантами стоимостью €1,2 млн

Происшествия
8 мая, 18:10 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

На данный момент зацепок у правоохранительных органов нет

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БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Неизвестные похитили платиновую диадему стоимостью €1,2 млн из Баденского земельного музея в германском Карлсруэ. Пропажа была обнаружена 29 апреля, однако полиция сообщила об этом только в понедельник.

Диадема, инкрустированная 367 бриллиантами, изначально принадлежала великой герцогине Бадена Хильде Люксембургской (1907-1918 гг.). Экспонат выставлялся в тронном зале музея, который расположен во Дворце Карлсруэ.

Стражи порядка просят потенциальных свидетелей происшествия сообщить об информации, которая могла бы вывести на след преступников. На данный момент зацепок у правоохранительных органов нет.

Это уже вторая кража ценных экспонатов из немецких музеев за последние несколько месяцев. 27 марта из берлинского музея Боде украли золотую монету Big Maple Leaf ("Большой кленовый лист") диаметром 53 сантиметра и весом в центнер. Ее номинал составляет 1 млн канадских долларов (примерно €700 тыс.), а рыночная стоимость с учетом высокой пробы драгоценного металла достигает €4 млн. Экспонат является увеличенной версией популярной золотой инвестиционной монеты Gold Maple Leaf ("Золотой кленовый лист"), которую чеканит Королевский канадский монетный двор с 1979 года.

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