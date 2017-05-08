Число жертв ДТП в Гвинее достигло 23 человек

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ТУНИС, 8 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Число жертв в результате столкновения грузовика и микроавтобуса к северу от столицы Гвинеи Конакри достигло 23 человек, 33 получили травмы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
"В результате инцидента 18 человек погибли на месте, трое - в каретах скорой помощи, еще двое скончались в воскресенье в больнице, - рассказал врач Абудлайе Сако. - Скончались женщина и ребенок в возрасте 6 месяцев". Ранее сообщалось о 21 погибшем.
По данным главы дорожной полиции Гвинеи Бабакара Сарр, "свадебный автобус, перевозивший людей, был сильно переполнен". "Водитель пассажирского транспортного средства совершил опасный обгон, в результате чего столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем, который перевозил песок", - указал он.
Как отмечает AFP, большинство дорожно- транспортных происшествий в Гвинее происходят по причине плохого состояние дорожного покрытия, технического состояния транспортных средств и невнимательности водителей.