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Один человек пострадал в ДТП со скорой в Ростове-на-Дону

Происшествия
9 мая, 1:24 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, мая. /ТАСС

В результате аварии пострадал водитель такси, который, предположительно, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая. /ТАСС/. Водитель такси пострадал в результате столкновения с автомобилем скорой помощи в центре Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Около 00.00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) на пересечении улиц Ленина и Нагибина произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и кареты скорой помощи. По предварительным данным, водитель такси не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП пострадал водитель такси", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что скорая ехала без пациента, предположительно, на вызов.

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