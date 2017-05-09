Parisien: в здании парижского вокзала проводится эвакуация

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Вооруженные отряды французской полиции прибыли к Северному вокзалу (Gare du Nord) в Париже, проводится эвакуация здания. Об этом сообщила газета La Parisien.

По сведениям издания, правоохранительные органы разыскивают трех опасных подозреваемых, которые должны были сесть на скоростной поезд (TGV).