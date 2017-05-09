Машина перевернулась при повороте на Киевском шоссе в Новой Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль перевернулся на повороте на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате аварии пострадал пассажир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Около 01:15 при повороте на поселок Большое Покровское на Киевском шоссе водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего его автомобиль перевернулся. В аварии пострадал пассажир машины", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.