Машина перевернулась при повороте на Киевском шоссе в Новой Москве

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль перевернулся на повороте на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате аварии пострадал пассажир. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Около 01:15 при повороте на поселок Большое Покровское на Киевском шоссе водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего его автомобиль перевернулся. В аварии пострадал пассажир машины", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства произошедшего.