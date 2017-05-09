Мужчина, стрелявший в полицию из укрытия в Лос-Анджелесе, найден мертвым

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Мужчина, вступивший в понедельник в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и отказывавшийся сдаться около шести часов, мертв. Об этом сообщило управление полиции Лос-Анджелеса.
"Подозреваемый найден мертвым на месте инцидента. Мы проведем доскональное расследование", - уточнили органы правопорядка в Twitter. Управление полиции не раскрывает пока точную причину смерти и оставило в силе свое распоряжение жителям держаться подальше от места событий.
Susp involved in the #LAPD Fthl incident is deceased at scene. We will be conducting a thorough investigation. Continue to avoid the area— LAPD HQ (@LAPDHQ) 8 мая 2017 г.
Согласно официальным данным, мужчина в возрасте около 30 лет ворвался в чужой дом населенного пункта Санленд. Хозяину жилья удалось сбежать и оповестить полицию. Подозреваемый забаррикадировался внутри дома и отказывался сдаться. Правоохранители неоднократно применяли газ, чтобы нейтрализовать мужчину, стрелявшего в них из своего укрытия. Полицейские один раз открыли ответный огонь.