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СМИ: рыбак в КНР нашел обломок крыла неизвестного самолета

Происшествия
9 мая, 4:51 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

На крыле самолета находились 16 неопознанных боевых снарядов

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ПЕКИН, 9 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Житель города Таншань (северная провинция Хэбэй), ловивший в одной из местных рек рыбу, обнаружил обломок крыла боевого самолета с 16 снарядами неизвестного происхождения. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэньван".

В настоящий момент специалисты устанавливают происхождение находки размером 5 на 1,5 метра. Для безопасной транспортировки боеприпасов на место прибыла полиция и спасатели. Обломок крыла отправлен на изучение в городскую администрацию.

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