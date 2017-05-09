ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в районе отдаленных островов Мияко в префектуре Окинава, а очаг залегал на глубине 10 км.

Угрозы цунами объявлено не было, о пострадавших или разрушениях информации не поступало.