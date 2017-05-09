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Площадь лесных пожаров в Сибири возросла почти в два раза

Происшествия
9 мая, 7:57 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, мая. /ТАСС

Наиболее сильные пожары зафиксированы на территории Иркутской области, Забайкалья, Бурятии

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ИРКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась за сутки почти в 2 раза, до 1200 га. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесохраны.

"По состоянию на 00:00 мск 9 мая в Сибири действуют пожары на территории Иркутской области (570 гектаров), Забайкалья (почти 300 гектаров), Бурятии (200 гектаров), небольшие пожары в Красноярском крае и Туве. Общая площадь - 1,2 тыс. гектаров из 1,37 тыс. гектаров в России", - говорится в сообщении.

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Днем ранее в пресс-службе Авиалесохраны информировали о том, что на территории Сибирского федерального округа (СФО) лес горит на площади около 680 га, в России в целом - на 795 га.

В пресс-службе правительства Иркутской области отмечают, что за сутки на территории региона были потушены возгорания общей площадью около 975 га. "Было ликвидировано 28 лесных пожаров, один из них в лесах Министерства обороны РФ в Братском районе, еще один на землях лесхоза города Братска. Всего к тушению лесных пожаров 8 мая было привлечено 659 человека, в том числе 31 пожарный-десантник и 204 мобилизованных гражданина, а также 210 единиц наземной техники", - пояснили в облправительстве.

По данным региональных властей, в действующем состоянии на текущие сутки перешли три очага в Тайшетском, два - в Тулунском и один - в Жигаловском районах. Площадь этих возгораний составляла 377 га.

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