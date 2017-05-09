Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ГИБДД

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САМАРА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД в Самарской области погиб во вторник в результате наезда автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Сегодня в 00:20 мск на трассе М-5 в Красноярском районе области водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на инспектора ГИБДД, находившегося на службе. Сотрудник полиции скончался на месте", - уточнили в пресс-службе.
По факту ДТП проводится проверка.