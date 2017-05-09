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В результате схода лавины во французских Альпах погибли три человека

Происшествия
9 мая, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Они совершали восхождение, когда масса снега сошла со склонов гор

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Три лыжника погибли после того, как лавина сошла в Альпах на территории департамента Савойя на востоке Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

По его данным, инцидент произошел около 8:00 по местному времени (9:00 мск) неподалеку от границы с Италией. В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух лыжников и гида. Они совершали восхождение, когда масса снега сошла со склонов гор.

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