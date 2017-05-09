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Апелляционный суд Амстердама отказался признавать российское решение о банкротстве ЮКОС

Происшествия
9 мая, 18:02 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

В инстанции напомнили, что в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом и назначил конкурсного управляющего

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ГААГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Решение, в соответствии с которым компания ЮКОС была объявлена банкротом в России в 2006 году, не признается в Нидерландах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении апелляционного суда Амстердама.

В инстанции напомнили, что в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и назначил конкурсного управляющего. В сентябре 2007 года в Москве был проведен публичный аукцион, в ходе которого акции зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance были приобретены компанией "Промстройнефть" за $307 млн.

Однако суд постановил, что банкротство ЮКОС "противоречит голландскому законодательству". "Соответственно, конкурсный управляющий не имел права передавать акции "Промстройнефти", а "Промстройнефть" не имела права на получение акций Yukos Finance", - говорится в решении.

Этот вердикт практически подтверждает вынесенное 31 октября 2007 года постановление окружного суда Амстердама о том, что решение о банкротстве ЮКОС в России не может быть признано в голландской правовой системе.

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