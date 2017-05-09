Апелляционный суд Амстердама отказался признавать российское решение о банкротстве ЮКОС

Симонян отметил вклад Аленичева в чемпионство "Спартака"Спорт 9 мая, 19:04
"Бессмертный полк" прошел по всей РоссииОбщество 9 мая, 18:49
Российский велогонщик Закарин стал вторым на четвертом этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 9 мая, 18:32
Слушания по делу о расторжении контракта Зинченко с "Шахтером" пройдут в CAS 5 июляСпорт 9 мая, 18:24
"Спартак" получит 40 золотых медалей за победу в чемпионате РоссииСпорт 9 мая, 18:20
Слушания в CAS по делу легкоатлетки Чичеровой пройдут 30-31 маяСпорт 9 мая, 18:04
Более 80 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в СаратовеОбщество 9 мая, 17:42
Эксперт: сборная России по хоккею начнет играть в полную силу только к плей-офф ЧМСпорт 9 мая, 17:17
Алейников: "Спартаку" нужно обрести стабильность, чтобы поставить победы на потокСпорт 9 мая, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГААГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Решение, в соответствии с которым компания ЮКОС была объявлена банкротом в России в 2006 году, не признается в Нидерландах. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении апелляционного суда Амстердама.
В инстанции напомнили, что в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и назначил конкурсного управляющего. В сентябре 2007 года в Москве был проведен публичный аукцион, в ходе которого акции зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance были приобретены компанией "Промстройнефть" за $307 млн.
Однако суд постановил, что банкротство ЮКОС "противоречит голландскому законодательству". "Соответственно, конкурсный управляющий не имел права передавать акции "Промстройнефти", а "Промстройнефть" не имела права на получение акций Yukos Finance", - говорится в решении.
Этот вердикт практически подтверждает вынесенное 31 октября 2007 года постановление окружного суда Амстердама о том, что решение о банкротстве ЮКОС в России не может быть признано в голландской правовой системе.