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Пациенты психоневрологического интерната в Красноярском крае эвакуированы из-за пожара

Происшествия
9 мая, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

При возгорании никто из пациентов и сотрудников персонала не пострадал

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пациентов Енисейского психоневрологического интерната (ПНИ) в Красноярском крае пришлось эвакуировать из-за небольшого пожара. Об этом ТАСС сообщили в краевом Управлении МЧС.

"В 18:10 мск в Лесосибирске возник пожар на первом этаже в вентиляционной шахте двухэтажного деревянного здания", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Но из здания в соседний корпус были эвакуированы 65 пациентов и 14 медработников.

После того, как помещения будут проветрены, пациенты, среди которых есть и малоподвижные, вернутся в свои комнаты.

Причины пожара устанавливаются.

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