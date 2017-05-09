Пациенты психоневрологического интерната в Красноярском крае эвакуированы из-за пожара

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Пациентов Енисейского психоневрологического интерната (ПНИ) в Красноярском крае пришлось эвакуировать из-за небольшого пожара. Об этом ТАСС сообщили в краевом Управлении МЧС.
"В 18:10 мск в Лесосибирске возник пожар на первом этаже в вентиляционной шахте двухэтажного деревянного здания", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. Но из здания в соседний корпус были эвакуированы 65 пациентов и 14 медработников.
После того, как помещения будут проветрены, пациенты, среди которых есть и малоподвижные, вернутся в свои комнаты.
Причины пожара устанавливаются.