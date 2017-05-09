Найденную в Ницце бомбу времен Второй мировой войны обезвредят 10 мая

ПАРИЖ, 9 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Найденную в Ницце бомбу, которая находилась в море со времен Второй мировой войны, обезвредят утром 10 мая. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на французскую морскую префектуру Средиземноморья.

Бомба весом 250 кг была обнаружена в море в 50 метрах от Английской набережной местным ныряльщиком на прошлой неделе. О своей находке он немедленно сообщил в морскую префектуру, после чего посетители близлежащего пляжа были эвакуированы. Судоходство в радиусе 100 м было запрещено из соображений безопасности.

Позднее бомбу исследовали аквалангисты. По предварительным данным, снаряд длиной 110 см и диаметром 40 см может содержать 130 кг взрывчатого вещества.