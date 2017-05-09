В аэропорту Каира арестован пассажир, угрожавший взорвать самолет во время полета

КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. В международном аэропорту Каира арестован преступник, угрожавший взорвать самолет, выполнявший рейс из Саудовской Аравии. Об этом во вторник информировали службы безопасности аэропорта.

По имеющейся информации, командир лайнера, совершавшего рейс из Джидды, сообщил в пункт управления, что на борту находится пассажир, угрожающий взорвать самолет. Соответствующие службы аэропорта были немедленно приведены в состояние повышенной готовности. К месту посадки лайнера выдвинулись силы безопасности.

Отмечается, что сразу же после приземления преступник, египтянин по национальности, был схвачен и отправлен в следственные органы для проведения допроса.

О каких-либо требованиях злоумышленника, как и о количестве пассажиров, находившихся на борту лайнера, информации не имеется. Сообщается, что после ареста преступника пассажиры вышли из самолета "в штатном порядке".