В аэропорту Каира арестован пассажир, угрожавший взорвать самолет во время полета

"Ювентус" обыграл "Монако" и вышел в финал футбольной Лиги чемпионовСпорт 9 мая, 23:39
Нанесший травму Мозякину немецкий хоккеист дисквалифицирован на два матчаСпорт 9 мая, 23:24
Асад: Запад пытается принизить роль СССР в победе над нацистской ГерманийОбщество 9 мая, 23:05
Болгария торжественно отметила 72-ю годовщину ПобедыОбщество 9 мая, 22:31
"Бессмертный полк" промаршировал в День Победы по городам АвстрииОбщество 9 мая, 22:31
Празднование Дня Победы в Москве завершил большой салютОбщество 9 мая, 22:24
На Кубе в День Победы отдали дань памяти погибшим советским воинамОбщество 9 мая, 22:17
Самойлова спела в Севастополе песню для "Евровидения" вместе с горожанамиКультура 9 мая, 22:10
Праздничный салют в честь 72-й годовщины Победы. ВидеотрансляцияОбщество 9 мая, 22:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 9 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. В международном аэропорту Каира арестован преступник, угрожавший взорвать самолет, выполнявший рейс из Саудовской Аравии. Об этом во вторник информировали службы безопасности аэропорта.
По имеющейся информации, командир лайнера, совершавшего рейс из Джидды, сообщил в пункт управления, что на борту находится пассажир, угрожающий взорвать самолет. Соответствующие службы аэропорта были немедленно приведены в состояние повышенной готовности. К месту посадки лайнера выдвинулись силы безопасности.
Отмечается, что сразу же после приземления преступник, египтянин по национальности, был схвачен и отправлен в следственные органы для проведения допроса.
О каких-либо требованиях злоумышленника, как и о количестве пассажиров, находившихся на борту лайнера, информации не имеется. Сообщается, что после ареста преступника пассажиры вышли из самолета "в штатном порядке".