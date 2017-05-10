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Мосгорсуд проверит законность ареста $16 млн по делу полковника Захарченко

Происшествия
10 мая, 0:20 UTC+3 МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Арестованные деньги находились на банковских счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд проверит законность продления ареста $16 млн по делу бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки. Ранее судебное заседание было отложено по ходатайству защиты, настаивающей на личном участии Захарченко в процессе.

22 марта Басманный суд Москвы продлил срок ареста имущества, наложенный на счета Лидии Горшковой в рамках дела полковника. Изначально арест на $16 млн был наложен Пресненским судом столицы. Арестованные деньги находились на банковских счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем.

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Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток. Дело в его отношении расследует столичное управление Следственного комитета России, он находится под арестом.

Как ранее выяснилось в суде, Дмитрий Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в кредитной организации обысках. Во время обыска у самого Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей. При аресте Захарченко заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.

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