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Египетская полиция не нашла оружия у пассажира, угрожавшего взорвать самолет

Происшествия
10 мая, 0:31 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Мужчина угрожал взорвать самолет саудовской авиакомпании Flynas

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КАИР, 10 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египетская полиция не обнаружила ни оружия, ни взрывчатки у пассажира, который угрожал взорвать пассажирский самолет во время полета. Об этом сообщил представитель службы безопасности Каирского международного аэропорта.

По его словам, "в ходе первичного обыска у злоумышленника не было найдено ни оружия, ни взрывного устройства, которые могли бы угрожать безопасности полета".

Некоторое время назад в международном аэропорту Каира был арестован преступник, угрожавший взорвать самолет саудовской авиакомпании Flynas, выполнявший рейс 567 из Джидды. Командир лайнера сообщил в пункт управления, что на борту находится пассажир, угрожающий взорвать лайнер. Соответствующие службы были немедленно приведены в состояние повышенной готовности, в аэропорту был введен режим чрезвычайной ситуации. К месту посадки лайнера выдвинулись силы безопасности, несколько машин скорой помощи, бригады пожарной службы.

Сразу же после приземления преступник был схвачен отрядом спецназа и отправлен в следственные органы для проведения допроса. По имеющимся сведениям, злоумышленником оказался 61-летний египтянин, который возвращался из Саудовской Аравии после совершения "малого хаджа" (ограниченного паломничества к святым местам ислама в королевстве). Как свидетельствуют пассажиры, находившиеся на борту того же самолета, мужчина еще в Джидде спорил с таможенниками по поводу слишком большого веса его багажа и в самолет садился в сильно возбужденном состоянии.

В настоящее время проводится медицинское освидетельствование арестованного египтянина.

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