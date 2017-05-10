В Приморье возбуждено дело по факту браконьерского промысла 103 т камбалы

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту незаконного промысла около 103 т камбалы, что причинило ущерб биоресурсам РФ на сумму почти в 16 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе проверочных мероприятий установлено, что в период с конца января по февраль 2017 года капитан промыслового судна (порт приписки Находка) осуществил добычу почти 103,5 тыс. кг камбалы дальневосточной в период действия запрета на ее добычу. По факту незаконного вылова водных биологических ресурсов органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов")",- говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценен в 15 млн 796 тыс. рублей. Эту сумму прокуратура намерена взыскать с капитана судна в качестве экологического ущерба.