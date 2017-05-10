Село на Камчатке осталось без газа из-за разгерметизации газопровода

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Село Соболево на западном побережье Камчатки, где проживает 1,7 тыс. человек, осталось без газоснабжения из-за разгерметизации на газопроводе. Ведутся восстановительные работы, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофея Смирнова.

"Ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению газоснабжения села Соболево, прерванного в результате разгерметизации участка газопровода в районе реки Колпакова. Паводковыми водами была подмыта береговая линия реки Колпакова, где находится участок газопровода. Причиной происшествия в этом году стала непростая паводковая ситуация. Из-за ранней весны был зафиксирован подъем уровня воды, что привело к подмыву левого берега", - сообщил Тимофей Смирнов.

В Соболеве сейчас держится плюсовая температура, поэтому размораживание систем теплоснабжения исключено. "Энергоснабжение жилых домов и социальных объектов из-за аварии не прерывалось. Электростанция была оперативно переведена на резервное топливо. Его запасы в районе достаточные, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на все объекты. Планируется, что ремонтные бригады восстановят газоснабжение села по временной схеме в течение десяти дней", - сказал зампред.