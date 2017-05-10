Трое погибших найдены в сгоревшем автомобиле в Томской области

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ТОМСК, 10 мая. /ТАСС/. Следственные органы в Томской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел троих мужчин в сгоревшем автомобиле. Назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
"По факту обнаружения тел трех человек в сгоревшем автомобиле в Парабельском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, в ночь на 9 мая при тушении легкового автомобиля, находившегося на трассе село Парабель - Томск в районе села Новосельцево, были обнаружены тела троих мужчин. Их личности установлены.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.