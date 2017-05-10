Воевавший на стороне боевиков в Сирии житель Дагестана приговорен к 16 годам колонии

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МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Житель Дагестана проведет 16 лет в колонии строгого режима за незаконное участие в боевых действиях на территории иностранного государства, сообщил ТАСС в среду представитель прокуратуры Дагестана.
"Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Дагестана Абдурахмана Усманова виновным по следующим статьям УК РФ: "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" и "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ", - сообщил собеседник агентства, не уточнив дату вынесения приговора.
По его словам, в 2014 году на территории Сирии Усманов проходил обучение в целях осуществления террористической деятельности, а также участвовал в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании.