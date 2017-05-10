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Суд в Москве 12 мая начнет рассмотрение дела одного из участников акции 26 марта

Происшествия
10 мая, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

По словам защиты Юрия Кулия, судебное заседание будет проводиться в закрытом режиме

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении Юрия Кулия, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста, прошедшей в Москве 26 марта. Об этом сообщил адвокат Алексей Липцер в Мосгорсуде, где 10 мая рассматривается апелляционная жалоба на арест его подзащитного.

"Тверской суд Москвы 12 мая проведет предварительные слушания в отношении Кулия", - сказал защитник. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. В ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Уголовное дело в отношении Зимовца выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Следственный комитет РФ также завершил расследование дела в отношении Шпакова. Расследование в отношении других обвиняемых продолжается.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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