Мосгорсуд оставил в СИЗО одного из участников акции 26 марта в Москве

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест Юрия Кулия, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции, прошедшей в Москве 26 марта, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать законным решение Басманного суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Кулия и отклонить апелляционную жалобу защиты", - огласил решение судья.

В жалобе защита просила о более мягкой мере пресечения. "Кулий осознал вину и раскаялся в содеянном, к уголовной ответственности ранее не привлекался", - огласил судья текст апелляционной жалобы. Гособвинение поддержало доводы защиты обвиняемого. "Учитывая все вышеперечисленные факты, прошу изменить меру пресечения для обвиняемого на домашний арест", - отметила прокурор.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. В ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Кулия назначены в Тверском суде на 12 мая. Дело в отношении Зимовца выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Следственный комитет РФ также завершил расследование дела в отношении еще одного участника несанкционированной акции Шпакова. Расследование в отношении других обвиняемых продолжается.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта задержанные применяли насилие в отношении представителей власти. Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").