Мосгорсуд оставил в СИЗО одного из участников акции 26 марта в Москве

От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему мируОбщество 10 мая, 13:13
Краснокнижная белая чайка меняет поведение из-за изменения климата в АрктикеНаука 10 мая, 13:03
Очередная экспедиция вернется с МКС 2 июняКосмос 10 мая, 13:03
Квадроцикл и кубок победителя "Дакара" Карякина представят на выставке в "Ельцин Центре"Спорт 10 мая, 13:01
Родионенко: перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясныСпорт 10 мая, 12:54
Долги за электроэнергию в Бурятии, Забайкалье и Хакасии превысили 8 млрд рублейСибирь 10 мая, 12:51
Из Америки в Россию: как "Анастасия" стала самым популярным бродвейским мюзикломКультура 10 мая, 12:45
Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тоннТранспорт 10 мая, 12:42
Медалист ОИ-2016 гимнаст Стретович полностью восстановился после травмыСпорт 10 мая, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест Юрия Кулия, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции, прошедшей в Москве 26 марта, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил признать законным решение Басманного суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Кулия и отклонить апелляционную жалобу защиты", - огласил решение судья.
В жалобе защита просила о более мягкой мере пресечения. "Кулий осознал вину и раскаялся в содеянном, к уголовной ответственности ранее не привлекался", - огласил судья текст апелляционной жалобы. Гособвинение поддержало доводы защиты обвиняемого. "Учитывая все вышеперечисленные факты, прошу изменить меру пресечения для обвиняемого на домашний арест", - отметила прокурор.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу четырех обвиняемых в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. В ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Кулия назначены в Тверском суде на 12 мая. Дело в отношении Зимовца выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Следственный комитет РФ также завершил расследование дела в отношении еще одного участника несанкционированной акции Шпакова. Расследование в отношении других обвиняемых продолжается.
По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта задержанные применяли насилие в отношении представителей власти. Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося в Москве 26 марта на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 213 ("Хулиганство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").