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Мосгорсуд отложил на 17 мая проверку законности ареста $16 млн по делу Захарченко

Происшествия
10 мая, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 17 мая проверку законности продления срока ареста 16 млн долларов по делу бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки, передает корреспондент ТАСС.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство Захарченко, который еще не ознакомился с материалами дела. "Суд принял решение удовлетворить ходатайство обвиняемого и отложить рассмотрение жалобы на 17 мая", - сказала судья.

22 марта Басманный суд Москвы продлил срок ареста имущества, наложенного на счета Лидии Горшковой в рамках дела полковника МВД. Арестованные деньги находились на банковских счетах третьего лица, которые, по мнению следствия, могли быть получены преступным путем.

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток.

Как ранее выяснилось в суде, Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в кредитной организации обысках. Во время обыска у самого Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму в 8,5 млрд рублей. По его словам, квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.

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