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Мэр Переславля-Залесского Кошурников останется в СИЗО до 16 июля

Происшествия
10 мая, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Апелляционная жалоба защиты осталась без удовлетворения, сообщил судья

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого по делу о хищении средств госкорпорации "Роснано".

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласил судья.

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Кошурников, учредитель ООО "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и гендиректор этой компании Евгений Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года. Руководители компании обвиняются в растрате, Кошурников - в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство завода на охраняемой территории национального парка "Плещеево озеро".

С 2010 года госкорпорация "Роснано" инвестировала в ООО "НТ-Фарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области, который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта.

По данным СК, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.

Ранее Басманный суд продлил срок ареста Кошурникова, Атауллаханова и Султанова до 16 июля.

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