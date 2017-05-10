Водитель уборочной машины заявил в суде, что не видел момент убийства Немцова

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Свидетель по делу об убийстве Бориса Немцова - водитель уборочной машины Сергей Будников заявил, что не видел момент убийства политика, несмотря на то, что проезжал по мосту в это время. Об этом он в среду заявил в Московском окружном военном суде (МОВС), выступая в качестве свидетеля.
"Я начал движение по Большому Москворецкому мосту. Я ехал и случайно посмотрел в зеркало заднего вида, и увидел, что кто-то лежит", - сказал он.
Свидетель рассказал, что когда вышел из машины к нему подбежала девушка с криком: "Помогите". Будников пояснил, что девушка (Анна Дурицкая) была в шоковом состоянии и все время повторяла: "Стреляли, стреляли". Он помог ей вызвать полицию и скорую помощь, после чего вернулся в машину и продолжил работу.
Будников также рассказал, что выстрелов он не слышал, уточнив при этом, что на месте убийства было шумно. Также он отметил, что на его машине установлена система ГЛОНАСС, но видеорегистратора нет.
Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В рамках дела на скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.