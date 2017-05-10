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Чешская прокуратура выдала ордер на арест лидера арт-группы "Война" Воротникова

Происшествия
10 мая, 13:43 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 10, мая. /ТАСС

В ведомстве отметили, что Олег Воротников не выполняет требований суда, предоставившего ему возможность находится на свободе при рассмотрении его дела о выдаче России

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ПРАГА, 10 мая. /ТАСС/. Чешская прокуратура выдала ордер на арест лидера скандально известной российской арт-группы "Война" Олега Воротникова. Он не выполняет требований суда, предоставившего ему возможность находится на свободе при рассмотрении его дела о выдаче в Россию. Об этом сообщила  журналистам представитель городской прокуратуры Праги Штепанка Зенклова.

"Прокурор выдал ордер на его арест в связи с тем, что он трижды не являлся на допрос, - отметила она. - Кроме того, Олега Воротникова невозможно застать по адресу, который он сообщил судебным органам".

Чешская полиция объявила Воротникова в розыск. Его знакомым из числа чешских граждан не известно, где он находится.

Воротников, прибывший в Чехию из Швейцарии вместе с женой и детьми, был задержан в Праге в сентябре 2016 года. Вскоре он обратился за предоставлением политического убежища в республике и был выпущен на свободу. Судом на него была возложена обязанность участвовать во всех судебных действиях по делу.

Ранее на сайте Интерпола, где была размещена информация о Воротникове, указывалось, что он обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В 2011 году Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заочно вынес решение об аресте Воротникова, который в том же году выехал в Швейцарию.

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