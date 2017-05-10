В Волгоградской области проверят все приемные семьи после похищения мальчика

ВОЛГОГРАД, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Проверка всех 8,5 тыс. детей, находящихся в приемных семьях, начата в Волгоградской области после инцидента с похищением местной семейной парой мальчика из Ростовской области. Об этом в среду сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК) сообщал, что многодетная семейная пара из Волгоградской области, подозреваемая в похищении трехлетнего мальчика в Ростовской области, утверждает, что он им понравился, и супруги решились на преступление для того, чтобы в будущем заняться его воспитанием. Во время допроса супруги пояснили, что 7 мая приехали на продуктовый рынок в город Морозовск Ростовской области за покупками. По данным СК, увидев на одной из улиц мальчика, муж и жена выбрали удобное место и время, распылили в лицо бабушке ребенка газ из баллончика и, посадив его в свой автомобиль, увезли в Волгоградскую область.

"Проверка будет тотальной и поименной. По поручению губернатора все органы местного самоуправления обязаны выйти на местах в каждую замещающую (приемную - прим. ТАСС) семью - их в регионе порядка 8,5 тыс., увидеть каждого ребенка и составить соответствующий акт об условиях пребывания ребенка в семье - о его здоровье, как он живет, как учится и воспитывается", - пояснила омбудсмен.

Она уточнила, что в Волгоградской области в приемных семьях, какой является семья, подозреваемая в похищении ребенка, воспитывается более 3 тыс. детей, около 1 тыс. - усыновлены, остальные - под опекой и попечительством. По словам Болдыревой, "ЧП с похищением ребенка семейной парой, у которых четверо приемных детей, показал, что "органы опеки и попечительства на местах свои обязанности исполняют формально". "То есть формальный подход присутствует, а его не должно быть априори", - отметила омбудсмен.

Дети изъяты из семьи

"Сейчас трое приемных детей из семьи отобраны, они находятся в государственном учреждении. Скорее всего, им потребуется реабилитация. Они получат все необходимое. У нас такие реабилитационные учреждения есть в системе соцзащиты населения, и детские дома тоже могут оказывать реабилитационную помощь детям", - сказала Болдырева.

По ее словам, двое детей были переданы в эту семью в 2010 году, еще двое - в 2014 году. Омбудсмен не смогла уточнить пол детей и их точный возраст, а также где находится еще один ребенок, ранее переданный органами опеки в эту семью. "Сейчас я выезжаю из Волгограда в Чернышковский район, где проживает эта приемная семья, поэтому более точная информация будет у меня позднее", - добавила она.

Уголовное дело

Ранее сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц". Поздно вечером 8 мая в СК сообщили, что ребенок найден живым и здоровым, похитители задержаны.