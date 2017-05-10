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Станция столичного метро "Новые Черемушки" задымлена из-за замыкания в проводке

Происшествия
10 мая, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В настоящее время станция работает в штатном режиме

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Задымление в результате короткого замыкания произошло на станции столичного метрополитена "Новые Черемушки". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В подсобном помещении произошло короткое замыкание электропроводки. Возгорание было оперативно ликвидировано до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате замыкания в проводке на станции произошло небольшое задымление. В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что на этой же станции произошел прорыв трубы горячего водоснабжения.

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