Станция столичного метро "Новые Черемушки" задымлена из-за замыкания в проводке

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Задымление в результате короткого замыкания произошло на станции столичного метрополитена "Новые Черемушки". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В подсобном помещении произошло короткое замыкание электропроводки. Возгорание было оперативно ликвидировано до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате замыкания в проводке на станции произошло небольшое задымление. В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что на этой же станции произошел прорыв трубы горячего водоснабжения.