В Татарстане возобновлено расследование дела о пытках в отношении главы ОП "Дальний"

КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Татарстану возобновили расследование уголовного дела о пытках в отношении бывшего начальника казанского отдела полиции № 9 "Дальний" Ильгиза Ахметзянова. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Андрей Шептицкий.

"Уголовное дело в отношении Ахметзянова было приостановлено в марте в связи с временным заболеванием, которое не дает ему участвовать в следственных действиях до июля 2017 года. Уголовное дело возобновлено в связи с необходимостью допросить экспертов по данному ими заключению о том, что он как раз не может в связи с заболеванием участвовать в этих следственных действиях", - пояснил Шептицкий.

Как ранее сообщил ТАСС юрист Игорь Шолохов, представляющий интересы потерпевшего, студента Казанского федерального университета Ильдара Ахметшина доставили в ОП "Дальний" 22 февраля 2011 года по подозрению в хулиганстве. Оперативники нанесли ему множество ударов, чтобы получить признательные показания. Ахметзянов, со слов студента, также наносил удары и сказал дежурному посадить задержанного на 15 суток.

О пытках в ОП "Дальний" стало известно после смерти в марте 2012 года задержанного по подозрению в краже жителя Казани Сергея Назарова. Перед смертью он рассказал, что полицейские пытали его, заставляя признаться в краже. В ходе следствия выяснилось, что в разное время пыткам со стороны сотрудников отдела полиции "Дальний" подверглись 14 человек.

В июне 2014 года суд признал восьмерых экс-полицейских "Дальнего" виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, назначив им лишение свободы на срок от 2 до 15 лет. В феврале 2015 года Верховный суд Татарстана сократил осужденным заключение на сроки от 2 лет до нескольких месяцев. Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции Ахметзянова выделено в отдельное производство в связи с его болезнью - он перенес два инфаркта.