В Татарстане возобновлено расследование дела о пытках в отношении главы ОП "Дальний"

Долгая дорога к тегеранской нефти: на что могут претендовать российские нефтяники в ИранеЭкономика и бизнес 10 мая, 16:16
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБРПолитика 10 мая, 16:03
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и ТиллерсонаПолитика 10 мая, 15:42
ХК СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом РундбладомСпорт 10 мая, 15:38
Около 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в МосквеОбщество 10 мая, 15:35
"Госкорпорация по ОрВД" обеспечила проведение воздушной части Парада в ПетербургеНовости партнеров 10 мая, 15:31
Агент Якупова не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ "Вегас"Спорт 10 мая, 15:21
Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"Спорт 10 мая, 15:16
Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщикаСпорт 10 мая, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Татарстану возобновили расследование уголовного дела о пытках в отношении бывшего начальника казанского отдела полиции № 9 "Дальний" Ильгиза Ахметзянова. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Андрей Шептицкий.
"Уголовное дело в отношении Ахметзянова было приостановлено в марте в связи с временным заболеванием, которое не дает ему участвовать в следственных действиях до июля 2017 года. Уголовное дело возобновлено в связи с необходимостью допросить экспертов по данному ими заключению о том, что он как раз не может в связи с заболеванием участвовать в этих следственных действиях", - пояснил Шептицкий.
Как ранее сообщил ТАСС юрист Игорь Шолохов, представляющий интересы потерпевшего, студента Казанского федерального университета Ильдара Ахметшина доставили в ОП "Дальний" 22 февраля 2011 года по подозрению в хулиганстве. Оперативники нанесли ему множество ударов, чтобы получить признательные показания. Ахметзянов, со слов студента, также наносил удары и сказал дежурному посадить задержанного на 15 суток.
О пытках в ОП "Дальний" стало известно после смерти в марте 2012 года задержанного по подозрению в краже жителя Казани Сергея Назарова. Перед смертью он рассказал, что полицейские пытали его, заставляя признаться в краже. В ходе следствия выяснилось, что в разное время пыткам со стороны сотрудников отдела полиции "Дальний" подверглись 14 человек.
В июне 2014 года суд признал восьмерых экс-полицейских "Дальнего" виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, назначив им лишение свободы на срок от 2 до 15 лет. В феврале 2015 года Верховный суд Татарстана сократил осужденным заключение на сроки от 2 лет до нескольких месяцев. Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции Ахметзянова выделено в отдельное производство в связи с его болезнью - он перенес два инфаркта.