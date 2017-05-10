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Два человека погибли при крушении вертолета в Австрии

Происшествия
10 мая, 16:35 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

В правоохранительных органах считают, что крушение могло произойти из-за столкновения вертолета с канатом грузовой подвесной канатной дороги

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ВЕНА, 10 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Частный вертолет потерпел катастрофу близ австрийской коммуны Ахенкирх в Тироле, в результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщило Австрийское агентство печати (APA).

Вертолет после падения загорелся. В настоящее время на месте происшествия работают бригады экстренных служб. В правоохранительных органах считают, что крушение могло произойти из-за столкновения вертолета с канатом грузовой подвесной канатной дороги.

Личности погибших пока не установлены, но на корпусе машины были германские бортовые номера.

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