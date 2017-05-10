Тверской врач оштрафован на 2,5 млн рублей за помощь в уклонении от службы в армии

Алоян уверен, что ситуация с апелляцией в CAS не повлияет на его первый титульный бойСпорт 10 мая, 17:38
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБКЭкономика и бизнес 10 мая, 17:15
Эксперты: только одна из 39 научных организаций РФ патентует свои разработки за рубежомНаука 10 мая, 17:08
"Вашингтон" Овечкина и "Питтсбург" Малкина определят полуфиналиста Кубка Стэнли по хоккеюСпорт 10 мая, 17:07
"Ливерпуль" вышел на китайский рынок с бюджетной версией клубной футболкиСпорт 10 мая, 17:06
Майский снегопад стабилизировал пожароопасную обстановку на УралеНовости Урала 10 мая, 16:59
Компания "Сибирская мука" получила в кредит 50 млн рублей на сезонные полевые работыКорпорация МСП 10 мая, 16:54
УФАС 31 мая продолжит проверку контракта, связанного со стадионом "Санкт-Петербург"Спорт 10 мая, 16:54
Трамп опроверг утверждения CNN о причастности Роджера Стоуна к отставке директора ФБРМеждународная панорама 10 мая, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТВЕРЬ, 10 мая. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Твери приговорил врача, который за взятку поставил трем призывникам фиктивные диагнозы, позволяющие уклониться от службы в армии, к штрафу в 2,5 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.
"Пролетарским районным судом города Твери травматолог-ортопед призывной комиссии признан виновным по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и приговорен к штрафу в 2,5 млн руб.", - сказали в пресс-службе.
В ходе следствия установлено, что за взятку в 15 тыс. руб. врач поставил трем призывникам из Тверской области фиктивные диагнозы об их состоянии здоровья, которые помогли молодым людям уклониться от службы в армии.
"Врач получал взятки через посредников. До суда он активно сотрудничал со следствием, и его дело было выделено в отдельное производство. В отношении остальных участников преступной схемы, а также призывников, незаконно уклонившихся от службы, в настоящее время расследуются отдельные уголовные дела", - пояснили ТАСС в ведомстве.