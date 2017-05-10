Тверской врач оштрафован на 2,5 млн рублей за помощь в уклонении от службы в армии

ТВЕРЬ, 10 мая. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Твери приговорил врача, который за взятку поставил трем призывникам фиктивные диагнозы, позволяющие уклониться от службы в армии, к штрафу в 2,5 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

"Пролетарским районным судом города Твери травматолог-ортопед призывной комиссии признан виновным по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и приговорен к штрафу в 2,5 млн руб.", - сказали в пресс-службе.

В ходе следствия установлено, что за взятку в 15 тыс. руб. врач поставил трем призывникам из Тверской области фиктивные диагнозы об их состоянии здоровья, которые помогли молодым людям уклониться от службы в армии.

"Врач получал взятки через посредников. До суда он активно сотрудничал со следствием, и его дело было выделено в отдельное производство. В отношении остальных участников преступной схемы, а также призывников, незаконно уклонившихся от службы, в настоящее время расследуются отдельные уголовные дела", - пояснили ТАСС в ведомстве.