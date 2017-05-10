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Из-за подтопления мостов в Поморье закрыт проезд в город Мезень и поселок Пинега

Происшествия
10 мая, 17:25 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 10, мая. /ТАСС

По прогнозам Севгидромета, мосты на трассе Архангельск - Пинега - Мезень будут затоплены вплоть до конца дня 12 мая

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Проезд в город Мезень и поселок Пинега закрыт в Архангельской области из-за подтопления мостов на трассе Архангельск - Пинега - Мезень. Об этом ТАСС сообщили в дорожном агентстве "Архангельскавтодор".

"На Мезень, Пинегу дороги нет. На мосту через реку Тиньгу в первой половине дня уровень воды был 80 сантиметров. Это высокий уровень", - пояснили в агентстве.

Затоплены также мосты через реки Чуса и Чуплега. Это связано с затором ледохода на реке Пинеге. В среду затор разрушился, лед из Пинеги начал выходить в Северную Двину. Когда будет открыт проезд через мосты, в Архангельскавтодоре не уточнили.

"С прогнозом мы очень аккуратны. Хорошо, что затор разрушился, уровень воды должен падать, но как быстро, не знаем", - добавили в агентстве.

По прогнозам Севгидромета, мосты на трассе Архангельск - Пинега - Мезень будут затоплены вплоть до конца дня 12 мая.

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