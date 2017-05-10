Экс-главу "Ленэнерго" приговорили к четырем годами лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга приговорил бывшего генерального директора ПАО "Ленэнерго" Андрея Сорочинского к четырем годам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при размещении средств компании на счетах в банке "Таврический", передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: признать Сорочинского виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал судья Антон Крюков, оглашая приговор.

Бывшему директору по финансам компании Денису Слепову суд назначил наказание в виде трех лет колонии.

В прениях на прошлой неделе гособвинитель просил суд приговорить Сорочинского к шести годам колонии, Слепова - к пяти.

Как сообщил ТАСС адвокат Сорочинского Никита Филатов, защита настаивала на его полном оправдании.

Сам Сорочинский в ходе процесса заявил, что до начала проблем у банка в 2014 году, его надежность не вызывала у него сомнений. Вину в инкриминируемом преступлении оба обвиняемых не признали.

Дело топ-менеджеров

Бывший генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Сорочинский и бывший директор по финансам компании Денис Слепов обвинялись в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").

С апреля 2013 года по январь 2015 года Сорочинский и Слепов разместили 13 млрд руб. "Ленэнерго" на счетах в банке "Таврический". По версии следствия, это повлекло невозможность исполнения обязательств компании и привело к выплате неустойки более 228 млн руб., а также к тому, что компания не смогла бы свободно распоряжаться более 10 млрд рублей, размещенных на счетах.

Последнее обстоятельство, по версии следствия, могло привести к банкротству компании и перебоям в обеспечении электричеством Петербурга и Ленобласти.

Сорочинский покинул пост гендиректора компании в середине января 2015 года. Причиной увольнения стала ситуация с "Таврическим", на счетах которого "зависли" 13,4 млрд руб. "Ленэнерго".

Банк начал испытывать проблемы с ликвидностью в декабре 2014 года, когда частные вкладчики стали в массовом порядке закрывать вклады. В середине февраля 2015 года ЦБ назначил временную администрацию в "Таврическом", а в марте принял решение рекомендовать банку "Международный финансовый клуб" выступить санатором "Таврического".

"Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Она обслуживает территорию Петербурга и Ленобласти, где проживает около 6,5 млн человек.