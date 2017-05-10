СМИ: в США ученик арестован после обнаружения в его школьном шкафчике взрывчатки

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Учащийся средней школы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) был арестован по обвинению в производстве и хранении взрывчатки в его личном шкафчике. Об этом во вторник сообщила газета Virginian-Pilot со ссылкой на пресс-релиз местной пожарной службы.

Согласно ему, 13-летний ученик Landstown Middle School был задержан в пятницу и в настоящий момент находится в пенитенциарном учреждении для несовершеннолетних. Судебное слушание по его делу назначено на 5 июня.

В пресс-релизе сообщается, что "следователи на данный момент не обнаружили доказательств того, что подросток намеревался использовать взрывчатку со злым умыслом, собирался навредить кому-либо или применить ее в школе".

Также отмечается, что подростку грозит дисциплинарное наказание со стороны учебного заведения вплоть до исключения из школы.