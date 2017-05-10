В Волгограде обнаружено тело ребенка, в гибели которого подозреваются его родители

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Следователи обнаружили в Волгограде тело ребенка, в гибели которого подозреваются его приемные родители, похитившие ранее трехлетнего малыша под Ростовом-на-Дону. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами СК РФ по Волгоградской области завершены поисковые мероприятия, проводимые в рамках расследуемого уголовного дела об исчезновение приемного четырехлетнего ребенка. В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий следственной группе удалось отыскать и извлечь останки ребенка", - сообщила она.

Следствие назначит все необходимые экспертизы для установления причины смерти ребенка и обстоятельств его гибели. Также в ходе предварительного следствия будет дана всесторонняя юридическая оценка всех действий опекунов мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", так как следователи подозревают криминальный характер исчезновения мальчика.

"Расследование всех обстоятельств, связанных как с похищением ребенка в Ростовской области, так и убийством мальчика в Волгоградской области, а также халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью, продолжаются", - добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что многодетная семейная пара из Волгоградской области 7 мая похитила ребенка в Ростовской области, потому что "он им понравился". По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц", вечером 8 мая похитители были задержаны, похищенный ребенок найден живым и здоровым. Трое приемных детей у семейной пары изъяты. В Волгоградской области после происшествия будут проверены все приемные семьи.