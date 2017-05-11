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Директор и администратор стадиона Магадана осуждены за мошенничество на 1,3 млн рублей

Происшествия
11 мая, 2:52 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 11, мая. /ТАСС

Директору определено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима

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МАГАДАН, 11 мая. /ТАСС/. Магаданский областной суд признал виновными в мошенничестве на 1,3 млн рублей и служебном подлоге директора и администратора городского стадиона, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Директору определено наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальных учреждениях. Администратор осуждена к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, судом установлено, что директор и администратор городского стадиона с марта 2013 по апрель 2015 года фиктивно приняли на работу в учреждение четырех человек. Начисленную подставным работникам заработную плату они использовали по своему усмотрению. Противоправными действиями бюджету муниципального образования "город Магадан" причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей.

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