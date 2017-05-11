Директор и администратор стадиона Магадана осуждены за мошенничество на 1,3 млн рублей

CNN: в окружении Коми назвали причиной увольнения активизацию расследования по РФМеждународная панорама 11 мая, 2:26
Юнкер: введение в Турции смертной казни будет означать прекращение переговоров с ЕСМеждународная панорама 11 мая, 2:13
"Известия": МЭР предлагает предоставлять работодателям отсрочку взимания налогаЭкономика и бизнес 11 мая, 1:44
CNN назвала еще трех наиболее вероятных кандидатов на пост главы ФБРМеждународная панорама 11 мая, 1:38
Зидан считает, что финал Лиги чемпионов против "Ювентуса" станет для него особеннымСпорт 11 мая, 1:30
Тренер: вынужденная пауза в матче ЧМ по хоккею с немцами разозлила сборную СловакииСпорт 11 мая, 1:04
Словацкий хоккеист Гашчак назвал сборную России лучшей командой на чемпионате мираСпорт 11 мая, 0:43
"Манчестер Юнайтед" близок к финалу футбольной Лиги ЕвропыСпорт 11 мая, 0:37
Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстицииОбщество 11 мая, 0:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАДАН, 11 мая. /ТАСС/. Магаданский областной суд признал виновными в мошенничестве на 1,3 млн рублей и служебном подлоге директора и администратора городского стадиона, сообщила пресс-служба прокуратуры области.
"Директору определено наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальных учреждениях. Администратор осуждена к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, судом установлено, что директор и администратор городского стадиона с марта 2013 по апрель 2015 года фиктивно приняли на работу в учреждение четырех человек. Начисленную подставным работникам заработную плату они использовали по своему усмотрению. Противоправными действиями бюджету муниципального образования "город Магадан" причинен ущерб в размере 1,3 млн рублей.